المملكة تستهدف جينيس بأكبر علم

المواطن - الرياض

ضمن الجهود المشتركة التي تبذلها عدد من الجهات الحكومية في سبيل إنجاح فعاليات اليوم الوطني 88، أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن تعاون جديد يجمعها بالاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وذلك في (أكبر علم) الذي يعد أحد أنشطة احتفالات الألعاب النارية التي تقيمها الهيئة والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق، حيث ستتخذ من العاصمة الرياض وعروس البحر الأحمر مقرًّا لانطلاق أضخم علمين سيتم تسجيلهما في موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وفي هذا الشأن أوضحت الهيئة العامة للترفيه أنها دائمًا ما تبدي استعدادها للتعاون مع جميع الجهات الحكومية والاتحادات الرياضية والقطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك إيمانًا منها بأهمية العمل المشترك الذي يسهم بشكل كبير في رسم البهجة في محيا المواطنين والمقيمين بكافة فئاتهم. مؤكدة في الوقت ذاته على استمرارها في أداء أدوارها المنوطة بها في دعم وبناء قطاع الترفيه في المملكة، والذي سيكون له أثر كبير على خارطة الاقتصاد الوطني.

وفي تفاصيل أكثر عن احتفالات الألعاب النارية التي تقدمها الهيئة العامة للترفيه، فسيكون هناك 55 عرضًا ثانويًّا متواصلًا لمدة 14 دقيقة، في 13 منطقة و20 مدينة، إلى جانب 3 عروض رئيسية تمتد لـ15 دقيقة في كل من الرياض وجدة والدمام، كما ستطلق احتفالات الألعاب النارية ما يزيد عن 990 ألف ومضة نارية.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه قدمت عددًا كبيرًا من الفعاليات الخاصة باليوم الوطني 88، في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة، كما أعلنت عن ذلك في وقت سابق، وأتاحت لجميع المهتمين زيارة موقع الروزنامة (هنا)، أو حسابات الروزنامة على مواقع التواصل الاجتماعي @roznamah_sa، بالإضافة إلى التطبيق المتاح لجميع الأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا) للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات.