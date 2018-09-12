المملكة تعزز التعاون والصداقة مع العالم بسفارتين لدى قبرص وأوروغواي

المواطن - الرياض

أعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية العامة، السفير سعود كاتب، أن سفارتي المملكة باشرتا أعمالهما في جمهورية قبرص وجمهورية الأوروغواي.

وأضاف، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في بيان لها، أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز علاقات التعاون والصداقة مع دول العالم.

وبيّن كاتب أن المملكة تتطلع لأن تعزز هذه الخطوة علاقات المملكة الثنائية بجمهورتي قبرص والأوروغواي على كافة الأصعدة.