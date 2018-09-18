المملكة تنضم لاتفاقية مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح

المواطن - واس

وقعت المملكة العربية السعودية، اليوم، على الانضمام للاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، والتي تمثل إحدى نتائج المشروع المشترك بين مجموعة الــعشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمواجهة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح.

وجرى توقيع الانضمام لهذه الاتفاقية بحضور ممثلين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث وقّعها نيابةً عن معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، معالي محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بين الدول، وسد الثغرات في الأنظمة الضريبية بين الدول التي تستغلها بعض المنشآت

للقيام بتحويل مصطنع للأرباح إلى ولايات ضريبية لا تطبق فيها الضرائب أو تفرض الضرائب فيها بنسب منخفضة.

وتؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل التزامها وتطبيقها لأفضل المعايير الدولية للحد من التهرب الضريبي والعمل مع المجتمع الدولي في هذا المجال، مما يسمح لها بتحقيق العديد من الفوائد والمكتسبات، والمحافظة على الوعاء الضريبي من التآكل وبالتالي تحصيل المبالغ الضريبية المستحقة على الأنشطة في المملكة، والتقليل من الخلافات الضريبية مع المكلفين.

يذكر أن عدد الموقعين على هذه الاتفاقية بلغ 83 دولة، وشملت 1400 اتفاقية ضرائب ثنائية، ودخلت حيز التنفيذ بين الدول الأوائل الموقعة عليها مطلع يوليو 2018م.