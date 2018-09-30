المنتخب التونسي يستدعي حارس الشباب

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب عن استدعاء حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، فاروق بن مصطفى، لقائمة المنتخب التونسي، استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

وظهر فاروق بن مصطفى بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُعد واحدًا من أكثر الحراس تصديًا، سواء في الموسم الماضي أو الحالي.

وتألق فاروق بن مصطفى بشكل لافت هذا الموسم، وقاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لتحقيق انتصارين وتعادلين في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الخامس برصيد 8 نقاط.

وكان فاروق بن مصطفى حارس المنتخب التونسي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا، ولكنه تعرض لإصابة في ثاني مباريات نسور قرطاج؛ ليبتعد فترة عن الملاعب قبل أن يعود للتألق مع الشباب.