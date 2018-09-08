المنتخب السعودي .. جاهز لاختبار أكتوبر ويعرف من أن تؤكل الكتف

المواطن - محمد سمعه

يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، للمشاركة في الدورة الرباعية الدولية الودية والتي تُقام في شهر أكتوبر المقبل في المملكة.

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة أكد أن المنتخب السعودي سيشارك في الدورة الرباعية الودية بحضور المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البرازيلي مع الإعلان في الفترة المقبلة على المنتخب الرابع والذي سيشارك في هذه البطولة الدولية.

وبالطبع يأمل المنتخب السعودي في تقديم مستوى جيد ومغاير تمامًا عن الأداء المخيب للآمال والذي ظهر به في مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي خسر من المنتخب الروسي في افتتاح كأس العالم 2018 بخماسية دون رد، في لقاء كان أقيم على ملعب لوجينكي في مدينة موسكو الروسية.

كما خسر المنتخب السعودي في المباراة الثانية له ببطولة كأس العالم من المنتخب الأوروغوياني بهدف دون رد سجله نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز في شباك الحارس محمد العويس.

وحقق المنتخب السعودي الفوز الوحيد له في مونديال روسيا على حساب منتخب مصر بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت إحراز كل من سلمان الفرج وسالم الدوسري هدفي الأخضر، بينما سجل اللاعب المصري محمد صلاح هدف منتخب مصر الوحيد.

بالتأكيد سيفكر المنتخب السعودي على الأقل في تحقيق نتيجة التعادل وتقديم أداء إيجابي ضد منتخبي الأرجنتين والبرازيل جيد يُثلج صدر الجماهير السعودية قبل بطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام في دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع العام المقبل.

وسيتجه بيتزي مدرب المنتخب السعودي في تغيير إستراتيجية الأخضر وعدم الاعتماد على نفس الخطط التكتيكية والتي خاض بها مبارياته الثلاث في بطولة كأس العالم؛ حتى لا تتكرر نتائج الأخضر السلبية.

وسبق للمنتخب الأرجنتيني أن تقابل مع المنتخب السعودي في عام 2012 في مباراة ودية كانت أقيمت في المملكة وانتهت بالتعادل السلبي.

وعد بيتزي الجماهير السعودية، بتقديم أداء مشرف من المنتخب السعودي في البطولة الآسيوية في دولة الإمارات.