المنتخب السعودي .. جاهز لمباراة بوليفيا

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، استعداداته لمباراة بوليفيا الودية، يوم غد الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن المرحلة الأولى من برنامج الأخضر للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2019.

وأجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، تدريباتهم والتي طبق من خلالها اللاعبون عددًا من التمارين التكتيكية تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، ثم مران على الكرات الثابتة.

واختتم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، استعدادًا لمباراة بوليفيا الودية.

وشهد مرات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم، غياب محمد الكويكبي، حيث اكتفى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، بحصة علاجية في العيادة.