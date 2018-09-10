المنتخب السعودي .. يحلم بالفوز الثاني

المواطن - مروة نبيل

يأمل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، في تحقيق الفوز على بوليفيا في المباراة الودية التي ستُقام، مساء الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويسعى بيتزي لقيادة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لتحقيق الفوز الثاني في تاريخه على المنتخبات اللاتينية، حيث إن الأخضر تغلب مرة واحدة عليهم، كانت أمام أوروغواي عام 2002، في اللقاء الودي الذي أُقيم في الدمام؛ وانتهى بنتيجة 3/ 2.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، 25 مباراة أمام المنتخبات اللاتينية، تنوعت ما بين الرسمية والودية، كان أولها أمام أوروغواي عام 1986، وآخرها أمام السيليستي أيضًا في نهائيات كأس العالم 2018.

ولعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام منتخبات أميركا الجنوبية 8 مباريات رسمية في بطولتي كأس العالم وكأس القارات، بالإضافة إلى 17 لقاءً وديًّا، فاز في مباراة واحدة، وتعادل 9 مرات، وخسر 15 مرة.

ونجح لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في هز شباك المنتخبات اللاتينية 16 مرة، في حين استقبلت شباك الأخضر 52 هدفًا.