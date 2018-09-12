المنشطات تضع نجم روسيا أمام مدفع التحقيقات

المواطن - محمد سمعة

أكدت وكالة مكافحة المنشطات الدولية أنها ستفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن ثبوت تعاطي اللاعب الروسي دينيس تشيرشيف جناح فالنسيا الإسباني ومنتخب روسيا للمنشطات.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ستفتح تحقيقًا عاجلًا مع اللاعب دينيس تشيرشيف بعد نهاية القضية بينه وبين الوكالة الإسبانية لمكافحة المنشطات.

وكان تشيرشيف ألقى نفسه في جحيم الشبهات، بعدما تحدث والده وأكد خلال لقاء تلفزيوني أن نجله كان يتعاطى منشطات للنمو قبل انطلاق بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

يذكر أن تشيرشيف وصل مع منتخب روسيا إلى ربع نهائي كأس العالم 2018، كما سجل هدفين في شباك المنتخب السعودي وهدفًا في شباك منتخب مصر خلال مرحلة دور المجموعات.

سجل تشيرشيف أربعة أهداف في بطولة المونديال مع منتخب بلاده، كما أن منتخب روسيا ودع بطولة كأس العالم بعد الخسارة أمام منتخب كرواتيا في دور ربع النهائي بركلات الجزاء الترجيحية.