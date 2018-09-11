المنصور يفند ادعاءات الحوثيين حول استهداف التحالف المدنيين في إب

المواطن - تصوير : أثير الحربي

نفى المتحدث الإعلامي لفريق تقييم الحوادث باليمن، منصور المنصور، ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، حول عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن منها استهداف صهريج للغاز بين صنعاء وإب وإصابة عدد من المدنيين.

وقال المنصور خلال مؤتمر صحفي إن الفريق يتمتع بالاستقلالية ويقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف.

وأضاف: لن نقوم بالرد على أي تقارير بشأن آلية العمل لرصد الانتهاكات، مؤكداً أن الفريق يبني منهجيته وقراراته على أدلة مادية دامغة لا على ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي.