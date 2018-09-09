المهندسون الاستشاريون تعلن توفر وظائف إدارية وهندسية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المهندسون الاستشاريون ايه ايه دبليو وشركاه توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة، للعمل بمسمى (مهندس أول مدني شبكات مياه، ومهندس نمذجة هيدروليكية مدني شبكات مياه، ومراقب وثائق)، لحملة المؤهل العلمي المناسب لكل وظيفة، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس أول – مدني – شبكات مياه (Civil Engr – Water Networks):

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال تصميم الشبكات على أن يكون قد شغل خلال خمس سنوات الأخيرة على الأقل منصب مهندس هندسة صحية.

2- مهندس نمذجة هيدروليكية – مدني – شبكات مياه (Civil Engr – Hydraulic Water Networks Calcs):

– حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية ولديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال تصميم الشبكات على أن يكون قد شغل خلال خمس سنوات الأخيرة على الأقل منصب هندسة صحية Water CAD & Sewer CAD Design.

3- مراقب وثائق (Document Controller):

– أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي مناسب ولديه خبرة في استخدام جميع برامج الحاسب الآلي المكتبية وأرشفة الملفات وجميع الأعمال الإدارية وكتابة التقارير وإعداد العروض المرئية وما يتطلب منه من أعمال مماثلة.

طريقة التقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]