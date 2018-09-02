“المواطن” تنفرد بمبررات عكايشي لفسخ عقده مع الاتحاد

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” من مصدر خاص أن التونسي أحمد عكايشي يثق في موقفه القانوني جراء فسخ عقده من طرف واحد مع ناديه الاتحاد.

ويستند عكايشي بحسب مصادر “المواطن” إلى بند “فسخ العقد بسبب مشروع” بسبب عدم تأدية بعض حقوقه ومنها السكن والمواصلات طوال فترة بقائه في جدة، كما أن الدفعة الأخيرة وقدرها 500 ألف يورو لم يتم سدادها للاعب في موعدها.

ويرى عكايشي أن إبعاده من معسكر فريقه في لندن وإعادته إلى جدة قبل مباراة السوبر مخالف قانونياً كون التعاقد بين الطرفين نصّ على اللعب للفريق الأول، وأخيراً قرار الإدارة الاتحادية بتحويل عكايشي إلى بند الاستثمار.

يُذكر أن عكايشي ودع جماهير الاتحاد عبر حسابه في تويتر ولقي وداعه تفاعلاً كبيراً من جماهير الاتحاد.