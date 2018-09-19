“المواطن” توثق بالصور.. انعدام النظافة وانبعاث روائح كريهة بمطعم شهير في أبها

المواطن - فهد القحطاني- أبها

في مدينة أبها وتحديدًا بشارع أبوهريرة شرق حي المنسك لم نجد أثراً للنظافة داخل مطعم شهير يقدم الحنيذ والمندي بالرغم من الحالة الجيدة التي يظهر عليها المطعم في الشهور الأولى لافتتاحه والتي لم يعد لها أي أثر.

“المواطن ” وبعد ورود شكاوى من بعض المواطنين تضمنت تذمرهم من سوء النظافة والروائح الكريهة المنبعثة، حضرت إلى المطعم للتأكد من صحة الشكاوى المقدمة لها وتم توثيق المخالفات التي تمثلت في عدم تقيد عمالة المطعم بلبس القفازات وأغطية الشعر وعدم نظافة ملابسهم كذلك انبعاث الروائح الكريهة من غرف إعداد الوجبات نتيجة رواسب الأوساخ على الأرضيات مما ساعد في انتشار الروائح داخل المطعم.

ومن خلال شكاوى المواطنين وبلاغاتهم على الرقم الموحد٩٤٠ الخاص بأمانة أبها ورصد المخالفات في هذا المطعم من قبل “المواطن” نتمنى أن تصل الصورة الحقيقية لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم من أجل الحفاظ على صحة المواطن والمقيم .