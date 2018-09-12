“المواطن” كشفت الواقعة.. التحقيق في احتراق يد الطالبة ريتاج

المواطن - الرياض

أبدى تعليم عسير أسفه على احتراق يد الطالبة ريتاج أثناء تقديمها القهوة لضيوف إحدى مدارس الواديين الابتدائية للبنات غرب محافظة أحد فيدة.

وكانت “المواطن” أول من كشفت تفاصيل الواقعة الصادمة، حيث ناشد ولي أمر الطالبة ريتاج، إدارة التعليم بعسير في التحقيق مع إدارة المدرسة بخصوص تعرُّض ابنته لحروق بكفها وساعدها الأيمن؛ نتيجة تكليف ابنته بسكب القهوة وتقديمها لأمهات الطالبات المستجدات في اليوم الأول من بداية العام الدراسي وعدم تقديم الإسعافات الأولية لها أثناء الإصابة.

ولفت تعليم عسير إلى أنه تمت تغطية ما نسبته 99٪ من مدارس تعليم منطقة عسير بالمرشدين الصحيين في إطار مبادرات الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة، وأغلب المدارس توجد بها غرفة كاملة بالإسعافات الأولية أو حقيبة على أقل تقدير، مشيراً إلى أنه قد يكون هناك تقصير.

وشددت تعليم عسير على أن ما حدث إجراء غير نظامي من إدارة المدرسة؛ ما استدعى توجيه المدير العام لتعليم المنطقة بتشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع، والتحقيق فيه، وعلى ضوئه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأصيبت الطالبة ريتاج بتشوهات في كفها وساعدها الأيمن، وحسب التقرير الطبي فإن مدة العلاج من آثار هذه الحروق تتطلب شهراً تقريباً.

وطالب والد الطالبة بالتحقيق مع إدارة المدرسة لمخالفتهم نظام التعليم والإهمال في تقديم الإسعافات الأولية لابنته، ومحاسبتهم في إجبارها على تقديم القهوة، رغم صغر سنها.

المتحدث الرسمي باسم تعليم عسير أ. #محمد_الفيفي : إجراء المدرسة بجعل طفلة تصب القهوة غير نظامي وهناك لجنة لتحديد الإجراءات المطلوبة في حال التقصير #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/XoU7xkfzBR — برنامج سيدتي (@Sayyidaty) September 11, 2018