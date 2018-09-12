الموت يغيب رشيد طه .. يا رايح وين مسافر

المواطن - سعد البحيري

عبد القادر يا بو علم ضاق الحال علي .. داوي حالي يا بو علم سيدي ارؤف علي مطلع أغنية عبدالقادر الشهيرة التي أداها الشاب خالد مع المطرب الجزائري رشيد طه الذي وافته المنية اليوم في باريس.

عبدالقادر ليست أغنية رشيد طه الشهيرة الوحيدة فله العديد من الأغنيات اشتهر بها مثل أغنية برة برة من البوم صنع في المدينة وأغنية يا رايح التي يقول فيها : “يا الرَايح وين مسافر تروح تعيّا وتولي .. شحال ندمو العباد الغافلين قبلك وقبلي”.

وبالرغم من أن أغنية يا رايح في الأصل تعود للفنان الجزائري دحمان الحراشي والتي كتبها لصديقه الذي كان يصر على الهجرة بحثًا عن أحوال معيشية أفضل، إلا أن رشيد طه أعاد تقديمها عام 1993 قبل أن تصدر رسميًا في ألبومه عام 1998.

ولد رشيد طه في 18 سبتمبر 1958 وهو مغني الراي الجزائري.

في عام 1968 سافر رشيد طه مع والديه إلى فرنسا، وفي عام 1998 غنى مع الشاب خالد والشاب فضيل أشهر حفلة أقيمت في فرنسا وحققت نجاحات كبيرة على مستوى الحضور والمبيعات.

ويعد رشيد طه من الجيل الأول من المهاجرين الجزائريين الذين استقروا في فرنسا وبعد فترة قصيرة من العمل في المطاعم والمصانع، شكل مع مجموعة من أصدقائه فرقة موسيقية سموها بطاقة إقامة Carte de Séjour تعزف الموسيقى في النوادي الصغيرة.

ورغم ولعه بالموسيقى والفن كان رشيد طه حاضرًا في العديد من القضايا السياسية التي تهم المهاجر العربي المسلم في فرنسا مثل العنصرية والفقر والتهميش.

كانت أغاني رشيد طه حاضرة بقوة في المناسبات الرياضية خاصة مشاركات المنتخب الوطني الجزائري في بطولات كأس العالم لكرة القدم حيث عمل على دعم منتخب بلاده من خلال العديد من الفعاليات الفنية.