المياه الوطنية ترفع مستوى خدمات المياه في 7 أحياء بجدة

المواطن - الرياض

أعلنت شركة المياه الوطنية أنها حققت أهداف مبادراتها المتتالية في رفع وتحسين مستوى إمدادات المياه والخدمات التي تقدمها لعملائها بمحافظة جدة.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرمة أن شركة المياه الوطنية نجحت في تحسين إمدادات المياه، وتقليل فترة انقطاعها في جداول مناوبات الضخ في عدد من أحياء جنوب شرق محافظة جدة شملت (الأجاويد، والسنابل، وإسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي، وإسكان الأمير عبدالمجيد، والإسكان العام والعدل) بنسب وصلت إلى50 في المئة، وذلك عن طريق تدعيم البنية التحتية لشبكات المياه في الأحياء المذكورة بتنفيذ خط رئيسي جديد بقطر 300 ملم لتغذيتها، مبينًا أن هذه المبادرة التحسينية جاءت ضمن مبادرات عدة، وذلك لاهتمام وحرص الشركة برفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملائها الكرام بهدف زيادة نسبة تغطية شبكات المياه، وزيادة معدلات الاستمرارية بالضخ بمحافظة جدة وعموم منطقة مكة المكرمة.

من جهته أوضح المهندس محمد الزهراني مدير وحدة أعمال جدة انخفاض فترة الانقطاع بين فترات الضخ في حي الأجاويد من 25 يوماً إلى 14يوماً، وحي السنابل من 26 يوماً إلى 13 يوماً، وإسكان الأمير فواز الشمالي والجنوبي من 12 يوماً إلى 7 أيام، وإسكان الأمير عبد المجيد من 13 يوماً إلى 6 أيام، والعدل من 12 يوماً إلى 7 أيام، وذلك بنسبة تصل إلى 50 في المئة ليستفيد منها أكثر من 200 ألف نسمه، ما يمثل 5 في المئة من سكان مدينة جدة، و8 آلاف عقار في الأحياء المستهدفة.

وثمن الغامدي دعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، واهتمام ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد الموكلي، مؤكداً أن هذا الاهتمام انعكس إيجاباً على الأعمال المقدمة بمنطقة مكة المكرمة وواكب النهضة العمرانية التي تعيشها المملكة في ظل القيادة الرشيدة، كذلك المساهمة في رفع مستوى الرفاهية والخدمات المقدمة للمواطن في إطار رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني.