المياه توجه رسالة لسكان مكة بشأن الفواتير

المياه توجه رسالة لسكان مكة بشأن الفواتير

2018/09/18
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة

ناشدت إدارة خدمات المياه بمحافظات منطقة مكة المكرمة، كل المستفيدين من خدمات المياه بالفروع التابعة لها “رابغ، الليث، القنفذة”، إلى سرعة مراجعة الفرع لتحديث بياناتهم وسداد فواتير المياه.

وأشارت إدارة خدمات المياه بمكة، في بيان لها، إلى أن هذا يضمن استمرار الخدمات وتحسينها، وعدم تراكم المديونيات على العقار.

وأكدت الإدارة، أن تحديث البيانات أصبح إلزامًا لجميع المشتركين؛ لأنه يُساعد في تقديم أفضل الخدمات وبشكل أسرع.

 


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