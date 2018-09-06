النائب العام يرعى حفل تخريج 247 عضوًا بدفعة ملازمي التحقيق

المواطن - واس

رعى معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمس، حفل تخريج ملازمي النيابة الحاصلين على الدبلوم العالي في التحقيق والادعاء العام والعلوم الجنائية والأنظمة الجزائية والبالغ عددهم (247) عضوًا، بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان وأصحاب الفضيلة رؤساء الدوائر والمدراء العاميين بالنيابة العامة، وذلك بقاعة الشيخ حمد الجاسر في جامعة الملك سعود.

وبدئ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقيت كلمة الخريجين شكروا فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- لما وجدوه من دعم غير محدود في توفير كافة الإمكانيات المتاحة وتسخيرها في خدمة النيابة العامة ومنسوبيها، شاكرين معالي النائب العام لما لمسوه من اهتمام بالغ ووقفة أبوية وتوجيه دائم ومتابعة مستمرة من معاليه ومنسوبي النيابة العامة كافة على جهودهم وسعيهم واهتمامهم وحرصهم ومتابعتهم لأحوال الأعضاء الدارسين في المعهد.

بعد ذلك ألقى مدير عام التطوير الإداري علي بن محمد الفضلي كلمة رحب فيها بمعالي النائب العام ووكيل النيابة والحضور، وقال: إن النيابة العامة تقف كل عام في هذا الموقف الجميل ترفع رأسها بتخريج زملاء جدد يضيفون إليها ثوب جديد من الجد والمثابرة، مؤكدًا أن النيابة حرصت وبالتعاون مع عدد من الجامعات والمعاهد المرموقة في المملكة وهي معهد الإدارة العامة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود وكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى بإعداد دبلوم للدراسة ولمدة عام دراسي كامل يتلقى خلالها الدارسين مواد في العلوم الشرعية والأنظمة وفي التحقيق الجنائي والادعاء العام والرقابة على السجون، بالإضافة لعدد من العلوم الإنسانية ذات العلاقة، فضلًا عن تطبيقات عملية في الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وأوضح الفضلي أن الدارسين حصلوا على تدريب مكثف في كافة اختصاصات الهيئة ونظام القضايا الإلكتروني، منوهًا بمتابعة معالي النائب العام ومعالي وكيل النيابة الذين كانا لهما الأثر الكبير في رفع الكفاءة في كافة دوائر وإدارات النيابة العامة.

بعد ذلك ألقى معالي النائب العام كلمةً توجيهية للخريجين حثهم فيها على الجد والمثابرة ومباشرة أعمالهم ليسهموا في بناء الوطن، مقدمًا شكره للجهات التي ساهمت بإعدادهم وتدريبهم ومتابعتهم وإكسابهم المهارات العلمية والتدريبية، مهنئًا بتخرج هذه الكوكبة المباركة من أعضاء النيابة العامة الملتحقين حديثًا بزملائهم في ميدان العمل مكملين مسيرتهم في خوض ميدان الشرف والأمانة.

وقال: إن النيابة العامة وبتوجيهات من القيادة الرشيدة تحرص كل الحرص على إرشاد أعضاءها بالمهارات اللازمة وتذليل كل الصعوبات والعوائق في سبيل نجاح أعضائها في أعمالهم وتأهيلهم وإكسابهم المهارات الضرورية ليقوم بالعمل على أكمل وجه سواء شريعة أو قانونية، مؤكدًا أن النيابة العامة في ثوبها الجديد قد حازت- ولله الحمد- على ثقة القيادة الرشيدة- حفظها الله- وأن نكون على قدر هذه الثقة من خلال الخلاص في أعمالنا والتركيز عليها.

وأكد معاليه أن الاستثمار في الكفاءات البشرية عنصرًا أساسيًّا للتنمية والتطوير، منوهًا أن النيابة العامة لا تدخر وسعًا في توفير جميع الاحتياجات لإنجاح هذا الاستثمار الذي يعكس- بإذن الله- لخدمة العمل النيابي والحرص على التطبيق السليم للإجراءات النظامية واضعين نصب أعينكم المسؤولية العظيمة الملقاة على عاتقنا وعاتقكم، مقدمًا شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده- حفظهما الله- على دعمهما ومساندتهما وتوجيههما الغير المحدود.

وفي ختام الحفل كرم معالي النائب العام المتميزين الحاصلين على الأوائل في دفعتهم، ثم بدأت مسيرة الخريجين.