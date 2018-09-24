الناصر لـCNBC: المملكة ملتزمة باكتتاب أرامكو

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر، أنه لا يستطيع القول ما إذا كانت المؤسسة النفطية العملاقة ستُدرج أسهمها في البورصة العامة بحلول عام 2020.

وقال الناصر خلال حديثه لشبكة CNBC الأميركية: “خطط أرامكو لشراء حصة في شركة الصناعات الأساسية السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، سوف تؤجل الطرح العام الأولي”.

وأوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو خلال لقائه برايان سوليفان من شبكة CNBC “أن الحكومة أعلنت أنها ملتزمة بالاكتتاب العام.”

وخلال مارس الماضي، قالت مصادر للشبكة الأمريكية إن أرامكو ستؤخر إدراجها على المستوى الدولي وستقوم بطرح أسهمها في سوق الأسهم المحلية.

وخلال مايو الماضي، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد الفالح إن الاكتتاب قد يتم في 2019، وذلك حسب الشبكة الأميركية.

ونفى الفالح بعض التقارير الإعلامية التي زعمت إلغاء المملكة لخطط الاكتتاب بالكامل، مؤكدًا أنه” سنجري الطرح العام الأولي لـ5% من شركة أرامكو “عندما يكون الوقت مناسبًا”.

وتنتظر الأوساط الاقتصادية الدولية الاكتتاب العام لأرامكو، والذي سيصحبه تأثيرات متتالية في جميع أنحاء صناعة التكنولوجيا العالمية، حيث من المتوقع أن تُضاف عائدات الاكتتاب العام في شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمار العام في المملكة، والذي يعد مستثمرًا كبيرًا في شركات مثل “أوبر”، بالإضافة إلى صندوق سوفت بنك الذي تبلغ تكلفته 100 مليار دولار، وهو مالك حصص في “إيه آر إم هولدينغز” و “نفيديا” و “ويورك”.