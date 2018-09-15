النصراويون يختارون نجم مباراة الفيصلي اللامع

المواطن - محمد سمعه

اتفقت فئات عديدة من جماهير نادي النصر على اختيار اللاعب البرازيلي بيتروس ماثيوس، لاعب وسط النصر، أفضل لاعب في مباراة الفيصلي، والتي أقيمت بالأمس في الجولة الثانية من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال التصويت على أفضل لاعب في لقاء النصر، اختارت فئات عديدة من جماهير العالمي اللاعب بيتروس كأفضل لاعب بنسبة 60%، بينما جاء في المركز الثاني اللاعب سلطان الغنام برصيد 20%، أما كل من الحارس الأسترالي براد جونز واللاعب برونو أوفيني فنال كل منهما 10%.

ونجح بيتروس في التألق في منطقة خط الوسط الدفاعي لنادي النصر، كما أفسد الكثير من الهجمات لفريق الفيصلي خلال المباراة والتي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ونجح النصر في الفوز بهدفين لهدف على الفيصلي، ليحقق العالمي فوزه الثاني في بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.