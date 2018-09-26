النصراويون يختارون Super Star مباراة التعاون

المواطن - محمد سمعة

اختار جمهور نادي النصر، اللاعب المغربي نور الدين مرابط نجم وسط الفريق كأفضل لاعب في مباراة التعاون والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وقدم نور الدين مرابط أداء أكثر من رائع في المباراة والتي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد سجله اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله في الدقيقة الخامسة والسبعين من عمر اللقاء.

ويذكر أن نور الدين مرابط كان انضم إلى صفوف فريق النصر في فترة الانتقالات الصيفية قادمًا من نادي واتفورد الإنجليزي.

كما شارك نور الدين مرابط مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.