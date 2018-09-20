النصراويون يصلون الرياض

المواطن - محمد سمعه

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى مدينة الرياض وذلك بعد عودتها من مدينة الدمام عقب الفوز على نادي القادسية بثلاثية دون رد في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وشهدت المباراة تألقاً كبيراً من قبل اللاعب النيجيري أحمد موسى والذي سجل ثلاثة أهداف” هاتريك” في المباراة ليكون الهاتريك الأول له في الموسم الحالي.

وأعرب سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة النصر، عن سعادته الكبيرة وذلك بعد فوز فريقه الثالث على التوالي في الدوري، مضيفًا بأنه يتمنى استمرار دعم جمهور النصر للفريق خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن النصر سيواجه في الجولة الرابعة، فريق التعاون يوم الاثنين المقبل.