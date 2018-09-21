النصراويون يناورون في نصف الملعب

المواطن - محمد سمعه

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الجمعة، استعداداته القوية والمكثفة لمواجهة نادي التعاون يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وركز المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للفريق الأول، على زيادة الجوانب اللياقية للاعبي النصر باستخدام الكرة.

كما اختتم المدرب كارينيو تدريبات الفريق النصراوي اليوم بمناورة على نصف الملعب.

يذكر أن النصر كان هزم القادسية في الجولة الثالثة بثلاثية دون رد سجلها النجم النيجيري أحمد موسى.

أما التعاون فهزم نادي الاتحاد بالأمس بخماسية مقابل ثلاثة أهداف في مسابقة الدوري.