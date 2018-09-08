النصر خايف من الهلال .. تغريدات آل سويلم تُثير الغضب .. والهلاليون: دعونا وشأننا

المواطن - محمد سمعه

أثارت تغريدات سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، غضب الجماهير الهلالية، بعد انتقاده للجماهير الزرقاء بسبب اعتراضها على إقامة بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أثناء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الأمم الآسيوية مطلع العام المقبل في الإمارات.

وكان آل سويلم كتب بعض التغريدات في حسابه بتويتر حول طلب إيقاف الدوري قائلًا: لم أسمع عن إيقاف الدوريات العالمية بسبب ارتباط بعض لاعبيهم بالمنتخب، قد تكون في أحد الدوريات بسبب نادي معين، لكن نحن في عصر الحزم والعزم.

وأضاف آل سويلم: النصر مثل غيره، أحضر محترفيه وذهبوا لمعسكرات وطنية، لكن لماذا كل هذا الضجيج والبكائيات، ، لا تستغربوا غدًا قد يطالبون بإيقاف الدوري.

وأبدت فئات عديدة من الجماهير الهلالية غضبها بسبب انتقادات آل سويلم لهم حيث قال بندر البدراني عبر حسابه في تويتر: لا أعلم إذا ما كان سعود آل سويلم رئيسًا للهلال أمام للنصر.. منذ رئاسته للنصر غرد أربع تغريدات فقط وجميعها عن الهلال.

وقال حساب يحمل اسم طقطقة رياضية: على النصر تطوير نفسه، همهم الهلال فقط.. لن ينجح النصر إذا استمر في السير على نفس هذا النهج.

وعدل الاتحاد السعودي لكرة القدم بعض مواعيد مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سيستمر الدوري المحلي في خوض المباريات أثناء تواجد الأخضر في الإمارات للمشاركة في البطولة الآسيوية والتي تنطلق في الخامس من يناير المقبل.