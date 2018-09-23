النصر ضد التعاون .. 16 مباراة وتفوق كاسح للعالمي

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد التعاون المُقرر إقامتها، مساء يوم غد الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب النصر ضد التعاون 16 مباراة في منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي من الفوز في 10 مواجهات، والتعادل في 4 لقاءات، وخسر أمام سكر القصيم في مباراتين فقط.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في تسجيل 33 هدفًا في مرمى سكر القصيم بمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، فيما اهتزت شباكهم بـ21 هدفًا، وذلك قبل مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الرابعة.

وقبل مباراة النصر ضد التعاون غدًا، ظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بمستوى مميز للغاية في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تحقيقهم لثلاثة انتصارات متتالية على حساب أُحد، الفيصلي والقادسية.

على الجانب الآخر، يدخل لاعبو سكر القصيم مباراة النصر ضد التعاون في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بخماسية في الجولة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط، وذلك قبل مباراة النصر ضد التعاون في الجولة الرابعة، فيما يقع سكر القصيم في المركز السابع، حيث يملك 5 نقاط.