النصر ضد الجزيرة .. العالمي يُكرم ضيافة بطل الإمارات برباعية ويتأهل لدور الـ16

المواطن - محمد سمعه

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، شقيقه الجزيرة الإماراتي برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول من المباراة حاول نادي النصر تكثيف محاولاته الهجومية في أول ربع ساعة من عمر الشوط الأول، ولكن الجزيرة باغت نادي النصر وسجل الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة سجله اللاعب البرازيلي ليوناردو بيريرا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

ظل نادي النصر يضغط بقوة، حتى تمكن اللاعب يحيى الشهري من تسجيل هدف التعادل للعالمي في الدقيقة السابعة عشرة، بعد خطأ في السيطرة على الكرة من حارس مرمى نادي الجزيرة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني أهدر محمد السهلاوي ركلة جزاء للنصر في الدقيقة الـ53 لتظل النتيجة على حالها.

عاد اللاعب المغربي نور الدين مرابط وسجل الهدف الثاني للنصر في الدقيقة الـ74 عبر تصويبة مخادعة، ثم سجل اللاعب ذاته هدفه الثاني في المباراة والهدف الثالث للنصر بعد اختراق مميز للدفاعات الإماراتية في الدقيقة الـ86.

كلل محمد السهلاوي مجهوداته وعوض إهداره لركلة الجزاء حيث سجل الرابع للعالمي في الدقيقة الـ90 عبر ضربة رأسية متقنة.

بعد فوز النصر تأهل العالمي لدور ثمن النهائي من المونديال العربي بعد فوزه ذهابًا بهدفين لهدف في الإمارات وفوزه برباعية لهدف في الرياض.

علي خصيف يتألق أمام السهلاوي الذي أهدر فرصة التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء#النصر_الجزيرة#أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/LyPrGIDm3N — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 29, 2018