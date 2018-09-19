النصر ضد القادسية .. القوتان الضاربتان جاهزتان لمباراة نارية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الأوروغوياني جوزيه كارينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي القادسية في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وجاء تشكيل النصر مكونًا من:

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، حمد آل منصور، برونو أوفيني، عمر هوساوي.

في خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين، بيتروس دا سيلفا، نور الدين مرابط، جوليانو فيكتور.

في خط الهجوم: أحمد موسى، عبدالرازق حمد الله.

أما قائمة احتياطي النصر فجاءت مكونة من:

وليد عبدالله، عبدالله مادو، خالد الغامدي، إبراهيم غالب، عوض خميس، نواف الفرشان، يحيى الشهري، فهد الجميعة، محمد السهلاوي.

أما تشكيلة نادي القادسية للمباراة فجاءت مكونة من:

في حراسة المرمى: جاك دونكان.

في خط الدفاع: ياسين برناوي، محمد خبراني، عدنان فلاتة، ريس وليم.

في خط الوسط: باجو سانتوس، هيرفي، جورجينيو، إلتون جوزيه.

في خط الهجوم: هارون كمارا، بيسمارك.

في قائمة البدلاء: فيصل مسرحي، نايف هزازي، أبو بكر أومارا، أحمد الزين، فواز فلاتة، إبراهيم الشعيل، شايع الشراحيلي، حاتم بلال، حسن العمري.