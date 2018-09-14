النصر لا يعرف الخسارة أمام الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الفيصلي على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقف التاريخ في صف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال مواجهات الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث سبق وتواجها 16 مرة من قبل، ولم يُحقق العنابي أي فوز على العالمي.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الفوز على الفيصلي في 8 مباريات بمنافسات الدوري السعودي للمحترفين، وتعادل في مثلهما، وسجل لاعبو العالمي 29 هدفًا، واهتزت شباكه بـ13 هدفًا.

ولم يخض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لقاءات أكثر أمام أي فريق آخر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين دون خسارة واحدة على الأقل، باستثناء الفيصلي.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أُحد بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الفيصلي مع الباطن بهدفين لكل فريق.