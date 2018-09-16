النصر يستقبل مشجع أسطوانة الأكسجين الوفي

المواطن - مروة نبيل

استقبلت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء اليوم الأحد، المشجع الوفي فيصل علي شيبان، الذي يحرص على مؤازرة العالمي رغم مرضه.

وظهر الطفل الوفي فيصل شيبان، وهو يُتابع تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، مساء أمس السبت، من المدرجات بصحبة والده، ويضع أنبوب للتنفس على أنفه متصل بأسطوانة أكسجين.

وفي لفتة إنسانية رائعة من إدارة نادي النصر، برئاسة سعود آل سويلم، استقبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو، واللاعبين، طفل أسطوانة الأكسجين، اليوم.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وكارينيو، على التقاط الصور التذكارية مع المشجع الوفي، وأهدوه قميص العالمي بتوقيعاتهم، تقديرًا منهم لوفائه وإصراره على دعم الفريق رغم ظروف مرضه.

وكان نادي النصر قد نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة فيصل شيباني مع والده من تدريبات العالمي، أمس، وعلق عليها قائلًا: “الوفاء لا يشترى ولا يصنع.. شكرًا للوفاء الذي يسكنك”، قبل أن يستقبله اليوم.