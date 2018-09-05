النصر يفقد العبيد أسبوعين

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالرحمن العبيد، عن تدريبات العالمي خلال الفترة المقبلة، بسبب الإصابة.

ويواصل عبدالرحمن العبيد برنامجه التأهيلي، الذي يمتد لأسبوعين، استعدادًا لعودته إلى المشاركة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، وذلك بعد إصابته بالتواء وتمزق في رباط مفصل القدم.

وكان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن العبيد قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في أحد تدريبات العالمي قبل بداية هذا الموسم، ليخرج من حسابات المدرب الأوروغوياني دانييل كارينيو في الفترة الحالية.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالفوز على أُحد، بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المسابقة المحلية، ويستعد لمواجهة الفيصلي في الجولة الثانية، يوم 15 من شهر سبتمبر الجاري.