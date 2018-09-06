النصر يلجأ للبطاقة البديلة بعد مماطلة الاتحاد القطري

المواطن - طارق سعد

يستخرج النصر مطلع الأسبوع المقبل البطاقة الدولية البديلة للمغربي عبدالرزاق حمدالله التي ستمكنه من المشاركة رسمياً مع فريقه في الجولة الثانية ضد الفيصلي .

وماطل الاتحاد القطري لكرة القدم في إرسال البطاقة الدولية التي تخص عبدالرزاق حمدالله لاعب الريان القطري سابقاً،الذي وقعّ للنصر قبل أسبوعين في صفقة انتقال حر بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه.

وتنص قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على إرسال البطاقة الدولية للاعب المنتقل خارج إطار الاتحاد الأهلي، وفي حال مماطلة الاتحاد في إرسال البطاقة فإنه بمقدور الاتحاد الجديد الذي ينشط اللاعب المنتقل في مسابقاته الكروية على استخراج بطاقة بديلة ، على أن ينظر فيفا في أمر الاتحاد الأهلي الذي يرفض إرسال البطاقة وربما معاقبته في حال عدم وجود مبرر مقنع.