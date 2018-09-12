النصر يُدشن قميصه الأساسي بحضور الشامخ وكارينيو

المواطن - طارق سعد

طرح متجر النصر قميص فريق الكرة القدم الأساسي، بحضور رئيس النصر سعود آل سويلم ومدرب الفريق دانيال كارينيو وعدد من نجوم الفريق.

وسيخوض النصر لقاء الفيصلي الجمعة بالقميص الأساسي، حيث صادف أن خاض المباراتين السابقتين خارج أرضه مرتديًا القميص الثاني الأبيض.

يُذكر أن حفل التدشين شهد تواجدًا جماهيريًّا مكثفًا رغبة في الحصول على القميص الذي تبلغ قيمته 300 ريال.