النصر يُدشن قميصه الأساسي بحضور الشامخ وكارينيو

النصر يُدشن قميصه الأساسي بحضور الشامخ وكارينيو

2018/09/12
الساعة 10:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
1715
0
طباعة
المواطن - طارق سعد

طرح متجر النصر قميص فريق الكرة القدم الأساسي، بحضور رئيس النصر سعود آل سويلم ومدرب الفريق دانيال كارينيو وعدد من نجوم الفريق.

وسيخوض النصر لقاء الفيصلي الجمعة بالقميص الأساسي، حيث صادف أن خاض المباراتين السابقتين خارج أرضه مرتديًا القميص الثاني الأبيض.

يُذكر أن حفل التدشين شهد تواجدًا جماهيريًّا مكثفًا رغبة في الحصول على القميص الذي تبلغ قيمته 300 ريال.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم