النفط يتجاوز 82 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014

المواطن - متابعة

دفعت نتائج اجتماع منظمة أوبك وحلفائها قبل يومين، أسعار النفط اليوم إلى الارتفاع الشديد لتصل إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات.

وفي الساعة 11:21 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتًا إلى 81.81 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في الجلسة عند 82.20 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.

ويتجه سعر النفط صوب تسجيل خامس زيادة فصلية على التوالي، في أطول سلسلة من المكاسب منذ أوائل 2017، حين قادت موجة ارتفاع استمرت ستة فصول سعر النفط إلى مستوى قياسي عند 147.50 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 30 سنتًا إلى 72.38 دولار للبرميل قرب أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو الماضي.