النفط يرتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات

المواطن - الرياض

ارتفعت أسعار النفط في تداولات الثلاثاء قرابة أعلى مستوياتها في أربع سنوات مدعومة بمعارضة ”أوبك” ودول من خارجها زيادة الإنتاج لتعويض تراجع الصادرات الإيرانية التي ستواجه فرض عقوبات بدءًا من نوفمبر.

وصعدت عقود خام غرب تكساس تسليم نوفمبر بنسبة 0.42% إلى مستوى 72.38 دولار للبرميل في تمام الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

فيما ارتفعت عقود خام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% إلى مستوى 81.61 دولار للبرميل، بعدما لامست أمس 81.48 دولار وهو الأعلى منذ أواخر 2014.

وستفرض الولايات المتحدة عقوبات على صادرات إيران النفطية في الرابع من نوفمبر، وطالبت أعضاء ” أوبك ” بزيادة الإنتاج لتعويض نقص الصادرات، لكن رفضت الدول الأعضاء ودول من خارج المنظمة أثناء اجتماعهم في الجزائر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي الاستجابة لذلك.