النفيعي: الأهلي دائمًا سبّاق لما فيه مصلحة كل الرياضيين

المواطن - محمد سمعه

أعرب ماجد النفيعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن سعادته وذلك بعد إطلاق مشروع معهد الأهلي للعلوم الرياضية أمس الأربعاء.

وكتب النفيعي تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: هذا هو الأهلي دائمًا سبّاق لما فيه مصلحة جميع الرياضيين، نسير على خطى من سبقونا في إدارات الأهلي الناجحة ونحاول أن نجتهد لنبدع أكثر بدعم وتناغم مع برامج الهيئة العامة للرياضة.

وأضاف النفيعي: أتمنى من كل رياضي تنطبق عليه الشروط ويطمح في تطوير نفسه للحصول على ما هو متاح من الرخص والدرجات التي تكفل له الصعود لمراتب التطور أن يبادر بالتسجيل، وخلال شهر أو أقل سيتم عن طريق حساب النادي توضيح آلية التسجيل وجداول الدورات المتاحة.

أكد النادي الأهلي أنه بعد إطلاق مشروعه يهدف إلى صقل المواهب الرياضية وإعدادهم بالشكل المثالي وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.