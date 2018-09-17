النفيعي ساخرًا: ٦ رؤساء للأهلي خلال يومين بالإعلام

المواطن - مروة نبيل

نفى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي، الشائعات المتداولة عن رحيله من الراقي خلال اليومين الماضيين.

ونشر ماجد النفيعي صورة لجماهير النادي الأهلي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق ساخرًا: “للحين شفت ٦ رؤساء للأهلي خلال يومين بالإعلام.. تطمنوا.. مكملين وقادرين والخايف يوخر عن طريقنا”.

وتابع رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ماجد النفيعي في تغريدة أخرى قائلًا: “يا كثر التغريدات اللي بتنمسح…”.

وتولى ماجد النفيعي رئاسة النادي الأهلي، شهر إبريل الماضي، لمدة موسم رياضي واحد، بعد استقالة الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.