النقل العام تُحذر من توديني وتاكسي فاي : تطبيقات غير مرخصة

المواطن - الرياض

حذرت هيئة النقل العام الجمهور من التطبيق المسمى “توديني”، مؤكدة أنه غير مرخّص من الهيئة.

وشددت الهيئة عبر متحدثها عبدالله المطيري في تغريدة له بموقع “تويتر” على ضرورة الحذر من التعامل مع هذا التطبيق وكافة تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة، حرصًا على سلامة الجميع.

كما أوضحت هيئة النقل العام للجمهور أن التطبيق المسمى تاكسي فاي غير مرخّص من الهيئة أيضًا، محذرة من التعامل مع هذا التطبيق وكافة تطبيقات توجيه المركبات غير المرخّصة.