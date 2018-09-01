النمر يحدد مقدار حاجة الجسم من البروتين يومياً

المواطن - الرياض

نصح الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، بتناول القدر المناسب من البروتين يومياً، وذلك بحسب وزن الجسم.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “معلومة مهمة.. شخص غير رياضي وزنه 70 كيلو، يحتاج 56 جراماً بروتين يومياً تقريباً”، فإذا كان لا يتناول أي مصدر آخر للبروتين فيجب ألا يزيد استهلاكه اليومي من اللحم عن 225 جراماً !!”.

وأضاف “يعني إذا عندك 4 ضيوف..1 كيلو لحم يزيد عن حاجتهم اليومية من البروتين”.