النمر يحذر من استنشاق غاز الولاعات: له 6 أضرار ويسبب الوفاة

المواطن - الرياض

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من الأضرار الصحية لاستنشاق “تشفيط” غاز الولاعات.

وأوضح النمر أن أضرار تشفيط غاز الولاعات هو: “فقدان التوازن، وضعف عضلة القلب، وضعف الذاكرة، والاكتئاب الشديد، وتغيرات واضحة في السلوك، وأيضًا الوفاة المفاجئة”.

ولفت النمر إلى أن التشفيط هو استنشاق الغازات البترولية المتطايرة لغرض الهلوسو مثل غاز الولاعات ومنظفات البقع وتنر البويات والغراء وملمع الأحذية والفريون الطامس.

وتابع أنه ثبت علميًّا أن استنشاق غازات الهيدروكربونات المتطايرة مثل غاز الاشتعال “البيوتان” و”فضفاض” للهلوسة قد يسبب جلطة القلب والوفاة المفاجئة.