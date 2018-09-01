النمر يرد على بعض المفاهيم الطبية الخاطئة منها العلاج بالسُّرة

النمر يرد على بعض المفاهيم الطبية الخاطئة منها العلاج بالسُّرة

2018/09/01
الساعة 11:10 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر على بعض المفاهيم الطبية الخاطئة المنتشرة في المملكة خلال الفترة الأخيرة.

وقال النمر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “انتشرت معلومة خاطئة حديثًا وهي أن السُّرّة تعالج أمراض الجسم كلها حسب نوع الزيت الذي يوضع فيها”.

كما سلط النمر الضوء على مفهوم طبي خاطئ آخر، وهو أن دواء الضغط يؤخذ فقط إذا ارتفع الضغط ويترك إذا أصبح طبيعيًّا، موضحًا أن الصحيح هو أن يؤخذ دواء الضغط يوميًّا وتناقش القراءات المنزلية مع الطبيب المعالج.


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