النمر يرد على معلومة خاطئة.. ماذا تعني الهالات السوداء حول العين؟

المواطن - الرياض

رد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، على معلومة خاطئة بشأن الهالات السوداء حول العين، حيث يزعم البعض أنها تدل على نقص الأكسجين في الدم.

وأوضح النمر أن الصحيح بالنسبة لأسباب وجود الهالات السوداء منها وراثية والسهر، أو فقر الدم، وحساسية الأنف، كما أنها قد تدل على وجود قصور الكبد.

كما حذر النمر من تصرف خاطئ، وهو استخدام دواء الضغط أسبوع وتركه أسبوع خوفًا من تأثير الدواء، موضحًا أن الصحيح هو مضاعفات عدم التحكم بالضغط على القلب أخطر من الأعراض الجانبية النادرة للدواء.