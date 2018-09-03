النمر يكشف عن أهم دور للطبيب في حياة المريض

النمر يكشف عن أهم دور للطبيب في حياة المريض

2018/09/03
الساعة 10:00 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1785
0
طباعة
المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر على أهمية دور الطبيب في تغيير نمط حياة المريض بتقليل الاعتماد على الأدوية وانتهاج أسلوب حياة صحي.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طبيعة الإنسان أنه يميل إلى الأدوية أكثر من الرياضة والحمية (لأن تناول الأدوية أسهل بكثير!!) وهنا يأتي دور الطبيب في حث المريض على تغيير نمط حياته في “كل زيارة””.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم