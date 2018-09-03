النمر يكشف عن أهم دور للطبيب في حياة المريض

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر على أهمية دور الطبيب في تغيير نمط حياة المريض بتقليل الاعتماد على الأدوية وانتهاج أسلوب حياة صحي.

وقال النمر في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “طبيعة الإنسان أنه يميل إلى الأدوية أكثر من الرياضة والحمية (لأن تناول الأدوية أسهل بكثير!!) وهنا يأتي دور الطبيب في حث المريض على تغيير نمط حياته في “كل زيارة””.