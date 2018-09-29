النمر يوضح علاقة الأسبرين بصحة القلب ويحذر من هذا الأمر!

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن الأسبرين من الأدوية المهمة جدًّا لصحة القلب.

وشدد النمر على أنه يجب عدم البدء في تناوله أو إيقافه دون توجيه الطبيب المعالج الذي يعرف تفاصيل الحالة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الدراسات الحديثة التي تتكلم عن الأسبرين تخص فئة معينة محدودة من المرضى.

ونصح النمر بقوله: “إياك أن توقف الأسبرين عن أحد والديك بل ناقش طبيبهما المتابع لحالتهما إن شئت”.