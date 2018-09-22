النمر: 6 فوائد للرياضة اليومية

المواطن - الرياض

قدم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر بعض فوائد الرياضة اليومية على جسم الإنسان.

وأوضح النمر أن الرياضة اليومية ترفع الكلسترول الحميد وتخفض الدهون الثلاثية، وأيضًا تخفض الكلسترول الضار، كما أنها تقلل من احتمالية الإصابة بالجلطة.

ولفت النمر إلى أن الرياضة اليومية أيضًا تقلل الإصابة بالسكري، وتخفف التوتر وتحسّن المزاج.

وتابع ناصحًا: “حتى ولو كنت مكتئبًا ضائق صدرك وما لك نفس وجدولك مضغوط، أو مسافر، لا تترك جرعتك من الرياضة اليومية”.