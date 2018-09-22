النوماس يفوز بالشوط الأول من السباق الختامي لمهرجان الهجن

المواطن - محمد سمعه

فاز سعد عبد الهادي المري صاحب النوماس بالشوط الأول من سباق زمول عام 7 كم من أشواط ولي العهد الختامي لمهرجان الهجن.

وانطلقت الأشواط الختامية في سباقات ولي العهد للفترة المسائية منذ ساعة، حيث فاز سعد عبد الهادي بأول شوط من الأشواط المسائية لليوم الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

يذكر أن الشوط الأول في فئتي حيل مفتوح وحيل عام سينطلقان في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.