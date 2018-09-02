النيابة العامة بعد حريق فرع الدمام : الخسائر محدودة ولم نفقد أي معاملة

المواطن - واس

أكدت النيابة العامة، أنه لم ينتج عن الحريق الذي نشب ظهر اليوم الأحد في مبنى النيابة العامة بالدمام أي خسائر بشرية.

وذكر مصدر في النيابة العامة، أن الفرع لم يفقد أي معاملة نتيجة الحريق، حيث أن النظام الإلكتروني يحفظ جميع مرفقات القضايا بنظام مركزي تلقائي النسخ الاحتياطي.

وأشار المصدر، إلى أن العمل في دوائر النيابة العامة سيستأنف غداً الاثنين، كما أن النيابة العامة لديها خطط طوارئ لمثل هذه الحالات، موضحاً أنه لا يوجد أي شبهة جنائية في الحريق حيث بدأ من مكائن التكييف في الدور العلوي بسبب فوات مفاجئ في أعمال الصيانة التي تتم عادة بشكل دوري ومنتظم.