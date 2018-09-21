النيابة العامة تتوعد مثيري الفوضى والشغب

النيابة العامة تتوعد مثيري الفوضى والشغب

2018/09/21
الساعة 8:59 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن إثارة الفوضى والشغب أو الإخلال بالنظام والأمن العام جريمة تستوجب العقوبة.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي، أن الاعتداء عمدًا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال، يعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ما لم يتم تسديد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.


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