النيابة العامة تعلق على مقطع الموظفة الخادش للحياء

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة أن إنتاج أو ترويج أو إرسال البيانات أو المواد أو المقاطع التي تمس الآداب العامة أو القيم الدينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات، وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

جاء ذلك في تفاعل سريع من النيابة العامة مع مقطع فيديو صادم لموظفة وهي تتعرى أمام الكاميرات، أثار حالة من الغضب والاستهجان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت فتاة وزميلتها في مقطع فيديو وقالت إحداهما إنها موظفة وقامت بحركات وإيحاءات خادشة للحياء، ثم قامت بالتعري أمام الكاميرات.

وطالب عدد من المتابعين المسؤولين، والجهات المختصة بضرورة التدخل لوقف مثل هذه السلوكيات الشاذة والدخيلة على المجتمع.