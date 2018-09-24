النيابة العامة تكتسي بالأخضر

المواطن - الرياض

احتفت النيابة العامة باليوم الوطني للمملكة 88، باكتساء مقراتها باللون الأخضر والأعلام السعودية.

وفي سياق متصل، تزينت مدينة الرياض وارتدت حلة خضراء لتظهر في أبهى تجلياتها احتفاء باليوم الوطني الـ٨٨، بعد أن نفذت أمانة منطقة الرياض العديد من البرامج والفعاليات، والتي تمثلت في نشر الأعلام الخفاقة والمجسمات المضيئة والبالونات الضخمة واللافتات الوطنية ومبادرات التشجير في مواقع متفرقّة من العاصمة.