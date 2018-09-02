النيابة العامة تنجز 1034 قضية خلال أسبوع

المواطن - الرياض

نشرت النيابة العامة بيانًا بما تم إنجازه خلال أسبوع اعتبارًا من يوم 15/12 إلى 21/12 الجاري وقد كشف عن إنجاز 1034 قضية من أصل 3302 قضية وردت إلى فروع ودوائر النيابة العامة.

وكانت الرياض في مقدمة المناطق التي وردت منها قضايا إلى النيابة العامة خلال هذا الأسبوع بنسبة تجاوزت 27 % ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة تجاوزت 25%.

وكانت جازان ونجران والجوف وتبوك من أقل المناطق التي وردت منها قضايا إلى النيابة العامة هذا الأسبوع.