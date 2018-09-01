النيابة تتفاعل مع العودة للمدارس بتأكيد وتحذير

المواطن - الرياض

أكدت النيابة العامة، أنه يقع على عاتق الوالدين مسؤولية خلق ظروف ملائمة للدراسة لأطفالهم، ومساعدتهم على التعلم، وحمايتهم من مختلف السلوكيات المنحرفة.

وحذرت النيابة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، من أن التسبب في انقطاعهم عن التعليم يعد من صور الإيذاء والإهمال الموجب للمساءلة بموجب نظام حماية الطفل.

ولفتت النيابة إلى أن هذا بحسب المادة 3 من نظام حماية الطفل.